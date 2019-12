Liberdade de expressão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No último discurso como presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim apelidou os adversários políticos de rafeiros e ordinários mas talvez este não seja o melhor exemplo.Ainda no ano passado, por causa de Tancos, Ascenso Simões, do PS, e António Carlos Monteiro, do CDS-PP, protagonizaram escaramuça verbal na comissão de Defesa: o centrista chamou arruaceiro ao socialista que lhe retribuiu com fascista.... < br />