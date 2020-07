Perguntem ao Marega

Os jornais espanhóis não pouparam papel para escrever sobre o mau resultado nas eleições do partido no poder na Catalunha. Tudo para dizer o que foi dito nas urnas: menos 12 deputados para o Convergência e União e uma derrota pessoal para Artur Mas, herdeiro político de Jordi Pujol, que em 30 anos no governo rapou as finanças catalãs – como uma espécie daquele madeirense mas com mais patine.