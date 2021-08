120 dias de terror

De um tribunal português saiu a pena de três anos e dez meses de prisão suspensa e o pagamento de 1540 euros de multa por um crime de violência doméstica, ameaça agravada, ofensas à integridade física, devassa por meio informático e acesso ilegítimo, bem como três crimes de maus-tratos a animais de companhia, um deles agravado, perpetrados em quatro meses de casamento.A história não se compara ao absurdo do caso do emigrante, que começou agora a ser julgado por um tribunal suíço, por ter descarregado dois carregadores de uma pistola Glock sobre a ex-mulher e o filho de 18 anos, mas o terror vivido pela mulher de Baião merecia não corresponder à inevitabilidade sistémica da atribuição de penas suspensas aos agressores de mulheres em Portugal - que é a ruína do caráter exemplar da Justiça.