Os japoneses tinham-nas começado a usar nos anos 50 por causa da poluição do ar provocada pela industrialização. Com o SARS, que começou na China em 2002, o uso da máscara banalizou-se no país e, tal como o coronavírus, alastrou a Singapura e a Taiwan durante o ano seguinte.Nos primeiros meses de 2020, com a Covid, os fabricantes na Ásia Oriental produziam já 10 a 20 milhões de unidades por mês.