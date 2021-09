Nas últimas autárquicas, o PSD imitou o destino do Titanic nas principais cidades e Pedro Passos Coelho anunciou que não se recandidataria à liderança do partido, abrindo caminho ao consulado turbulento de Rio, que agora anunciou numa entrevista a possibilidade de repetir o destino do antecessor, de não se recandidatar - “se o resultado for igual, pior ou pouquinho melhor”.