O Ministério do Comércio e Turismo lançou, em 1995, a campanha ‘vá para fora cá dentro’ dirigida ao turismo interno, mas o País era outro.Lembrámo-nos da frase publicitária quando lemos, há dias, tudo o que há para ficar no ouvido sobre um país em 2021 no título “Portugal: Enjoy a mask-free holiday in the country with an 85% vax rate”, publicado no site de uma cadeia de TV europeia.