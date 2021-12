Neste Mundo imperfeito que construímos, a possibilidade de fraude com testes e certificados de vacinação, que se podem comprar por algumas dezenas de euros, é um sinal torto, mas um sinal, da normalização da vida em pandemia.Quase dois anos depois do SARS-CoV-2 ter começado a matar, a Ómicron, que se impõe como a variante dominante do coronavírus, fez escalar o número de infetados para cifras nunca antes registadas mas, paradoxalmente, já não assusta tanto.