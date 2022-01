Em campanha, Catarina Martins disse que "do Algarve ao Minho cada deputado que o Bloco conseguir eleger é um deputado do Chega que não entra pelas portas do Parlamento". Errado.Estes slogans de campanha podem servir para os aplausos da circunstância, mas ficam aquém da realidade - os deputados que os bloquistas não conseguiram eleger foram todos para o PS, precisamente para impedir a entrada da ‘direita-torta’ no Parlamento.