Estas eleições mostram que, também na política, a teimosia e a vaidade pessoal são nefastas e que a memória do eleitor não é curta. Aos derrotados impõe-se agora a escolha de novas lideranças.Os líderes do PSD e do CDS mostraram, cada um à sua maneira, que a fratura interna, que oblitera a história, compromete os próprios partidos.