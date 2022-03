Numa coisa o PCP tem razão - as democracias olhavam para Putin, indulgentes, porque agradeciam o facto de este ter cortado com a herança (assassina) de líderes históricos. A palavra assassina é da nossa lavra. E tiveram tempo.Putin apresentou-se ao Ocidente em 1999, como o primeiro-ministro que enfrentou a pretensão dos tchetchenos de fazer do Daguestão uma república islâmica, e um ano depois sucedeu na Presidência Ieltsin.