Até pode ser que os franceses não nos façam isso, e não deixem órfã a menina de Jacques Delors por preferirem a extrema-direita no Eliseu. Seria grotesco, com o Brexit consumado e esquecido e a Alemanha a rever o paradigma económico que a colocou nos braços de uma autocracia e destapou os pés de barro a Merkel, teríamos a amiga do Presidente da Rússia a mandar em França.









