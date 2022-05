O encerramento da Avenida da Liberdade ao domingo e feriados não é o drama que alguns fazem da medida aprovada pela maioria na oposição a Moedas, mas sim o estado das coisas na Assembleia Municipal de Lisboa.



Já com a diminuição da velocidade máxima em dez quilómetros, apreciaremos o espetáculo de lemas, os olhos postos no conta-quilómetros no tablier - em risco de ‘beijar’ o da frente - para não dar o coiro ao radar e à multa.









