A execução de Nicolae Ceausescu e da mulher no Natal de 1989 foi o último ato do ano da queda dos regimes comunistas no Leste Europeu. Quando dias antes, a 22 de dezembro, o ditador surgiu na varanda do Comité Central do Partido Comunista diante de milhares resgatados em autocarros às fábricas, na última grande encenação do regime, já Roxana Maracineanu e os pais engrossavam há quatro anos o número de estrangeiros em França - desde os anos 60, também já lá os portugueses no latão dos ‘bidonvilles’.









Ver comentários