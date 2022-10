Foi com vergonha alheia que vi o Brasil eleger, pela primeira vez, Jair Bolsonaro para Presidente e foi com vergonha alheia que assisti desde 2018 a várias intervenções públicas deste militar reformado que não honra o grande país onde nasceu. Com vergonha alheia constatei ontem que que todas as projeções para as eleições falharam - a diferença entre o louco, que deixou morrer milhares durante a pandemia, e o evidente de esquerda não foi assim tão grande, apenas o suficiente para obrigar à segunda volta.