Só quem não vê TV ou não lê jornais desconhece que todos os dias são noticiados casos de violência doméstica - fora os que não são notícia.



Agora ficámos a saber pela APAV que a criação de "um modelo integrado de atuação urgente de âmbito territorial", previsto em 2019, com a participação de polícias, elementos do sistema judicial, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e os Gabinetes de Apoio à Vítima e as linhas telefónicas integradas no Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica, embora fundamental porque necessário prover à vítima a qualquer hora, pura e simplesmente, não saiu do papel.









