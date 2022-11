A seleção nacional deverá ter as principais figuras do Estado na bancada logo nos primeiros jogos do Mundial - sinal já repetido mas sempre incontestável do País pacóvio que somos, onde o futebol preenche a agenda política como se fosse vital para o País. Andará Sánchez, Scholz, Rishi Sunak, Macron e outros tais no desassossego em que andam Marcelo ou Costa, sobretudo o primeiro?









