A mulher mais rica do mundo é a única na lista dos dez mais ricos do mundo, todos os restantes nove homens; por isso, a diferença de género quando se listam as fortunas como se o negócio e a acumulação fossem uma modalidade desportiva. Para muitos será, veja-se como se comprometeram para medir forças, em artes marciais mistas, Elon Musk e Mark Zuckerberg.









