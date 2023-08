Por absurdo, uma ministra alemã colocou as coisas no seguinte patamar: ‘Imaginem que Angela Merkel tinha beijado Lahm assim em 2014’? Provoca riso a imagem que nada mais é do que uma anedota: a chanceler, armada num dos seus conjuntos de calça e casaco, erguer nos bicos dos pés os seus 1,65 metros de altura para chegar à boca do jogador da seleção, naquele ano, campeã do Mundo.









