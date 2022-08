Lembro-me de no verão de 1990, 60 mil pasmados entrarem no estádio dos leões para verem os U2 - e nunca se tinha visto nada assim em Portugal. E de dois anos depois, os Genesis (!) ‘meterem’ apenas menos dez mil. Cinquenta mil a vibrar com o Phil Collins é obra.



No início da década de 90, o Estádio José Alvalade foi o palco das grandes bandas numa altura em que estas começaram a incluir Portugal na rota das digressões mundiais - e já se contrabandeava à boca pequena bilhetes à porta, coisa que esta época das redes sociais dispensa.









Ver comentários