O confinamento por causa da pandemia não tornou apenas o ar mais respirável, poupava-nos dos remorsos de sentirmos como tristes fachos por acharmos as nossas ‘oito da manhã a caminho do trabalho’ incompatíveis com o direito à greve dos outros. O regresso das greves ao metropolitano de Lisboa, em regime parcial ou seja quando a malta mais precisa deles, apareceu-nos como mais um passo neste regresso à ‘normalidade’ sem máscaras e à tangente com a antestreia do filme rodado em 2021 por João Botelho, sobre Alexandre O’Neill, e já visto por quem aqui vos escreve.









Ver comentários