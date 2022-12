A notícia é, agora, que a mulher que ficou incapacitada depois de ter sido operada na Alfredo da Costa, em Lisboa, vai recorrer ao tribunal dos direitos humanos por ter esperado 20 anos por justiça; e não por ter visto a indemnização reduzida por três juízes do Supremo Tribunal Administrativo com pobre ideia do ‘truca-truca’.