Anna Politkovskaia foi executada dentro do elevador do seu prédio, no dia do aniversário de Putin. Neste 7 de outubro, o presidente da Rússia faz 70 anos; a filha de diplomatas ucranianos faria 64. Politkovskaia, que se licenciou em jornalismo na Universidade de Moscovo, fez a cobertura da guerra na Chechénia para o jornal ‘Novaya Gazeta’ e denunciou aquilo de que agora se fala em relação a Bucha, na Ucrânia.









