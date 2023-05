O trabalho de Boris Eldagsen, intitulado ‘Pseudomnesia: The Electrician’, venceu a categoria criativa do Prémio Mundial de Fotografia da Sony, no último mês de abril. Não demorou muito até que o próprio autor revelasse que a obra tinha sido feita através de Inteligência Artificial, mas enquanto o alemão argumentava que a proposta era válida e que servia para abrir a discussão sobre o futuro da fotografia, os organizadores do concurso defendiam que se tratava tão-só de um caso de gato por lebre.









