Mona Lisa foi roubada do Louvre em 1911, e culparam Picasso. O ladrão belga Joseph Géry Pieret levantou suspeitas sobre o pintor espanhol e o sensual Apollinaire por lhes ter vendido três esculturas roubadas - uma delas, para deleite das visitas, em cima da lareira do escritor. A cobertura do caso cheio de volte-faces terá contribuído para a fama do quadro pintado por Leonardo Da Vinci no século XVI, que esta semana foi alvo de um homem disfarçado de velha, que fez do chantili uma arma pelas alterações climáticas direita às fuças da dama de sorriso enigmático que até Napoleão cobiçou.









