O problema da habitação está a ser tratado como se fosse uma questão político-partidária - ou é assim ou é assado. De um lado, a direita pelos senhorios, o mercado e o alojamento local; do outro, a esquerda pelos inquilinos, as políticas sociais e o regulamento do mercado. A questão é demasiado complexa para ser entendida como uma espécie de contenda medieval, dois lados da barricada que abrigam convicções e modos de vida diferentes.









