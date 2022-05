Eric Adams apareceu na Met Gala com um ‘smoking’ assinado pelo nigeriano Laolu Senbanjo, e nas costas do casaco a apologia, bordada, ao fim da violência provocada pelo uso de armas, isto no país onde há mais licenças de porte de arma do que pessoas. Nessa noite, Adams, o presidente da câmara de Nova Iorque, foi menos notado do que Blake Lively, que alugou um carro de transporte de passageiros para poder chegar à gala organizada por Anna Wintour, a guru septuagenária, que já inspirou uma personagem de Meryl Streep.









Ver comentários