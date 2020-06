Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O polícia manteve o joelho oito minutos sobre a garganta do algemado, de bruços no chão, mas a morte de George Floyd, o suspeito, filmada para as redes sociais, não é caso raro nos EUA. Em 2014, estava o primeiro afro-americano na Casa Branca, quando a morte de outro afro-americano, Michael Brown, saiu do anonimato das estatísticas também porque foi filmada.Os protestos de Ferguson depois da morte impune de Brown foram à é...