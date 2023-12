Um quinto da população portuguesa vive com menos de 520 euros por mês - acresce ainda aquele milhão de pessoas que têm de viver com menos de 220 euros: os pensionistas, sobretudo mulheres, viúvas, que nunca tiveram uma carreira contributiva.



É um fenómeno tipicamente feminino, ainda produto de uma época em que as mulheres se ocupavam sobretudo da casa e da família ou desempenhavam ofícios da economia paralela (essa é uma realidade atual e de todas as gerações).









