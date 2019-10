A última máquina que afinou?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Resta saber se politicamente foi premonitória a volta pelo País de Jerónimo de Sousa numa viatura preta de nove lugares e vidros fumados, a que muitos chamaram de carreta funerária.Aos 72 anos, 15 deles na liderança do PCP, foi com Jerónimo que o partido enterrou o machado e que para afastar a Direita viabilizou em 2015 o governo do PS - resta saber se não será isso mesmo a custar-lhe a liderança no Congresso Nacional previsto ... < br />