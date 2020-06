Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

António Costa devia saber que ‘ai, ai tautau’ nem o bebé percebe. Vem isto a propósito do estado das coisas e do paradigma que têm sido as festas Covid.Todos percebemos já que ao contrário das expectativas do governante, que prefere confiar na sorte pessoal e no bom senso individual, nunca deixariam de acontecer só porque o primeiro-ministro e a DGS pedem.