Um grupo de mães de Portland formou barreiras humanas para protegerem os filhos manifestantes dos agentes federais enviados por Trump. Cartazes com frases apocalípticas do género "Federais fiquem longe, as mães estão aqui" foram empunhados contra as forças da reação pelas manifestantes, todas com a minha idade ou com mais alguns anos, unidas na certeza de que em grupo, com o amor materno no peito e a celulite dentro das calças de licra, se impõe sempre respeito.









