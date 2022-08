Em janeiro de 1990 tínhamos um primeiro-ministro de 50 anos capaz de subir a um coqueiro em São Tomé e Príncipe. Uma espécie de premonição do que ainda estava por vir - o atleta do CDUL entre 1958 e 1963, vice-campeão nacional de 110 metros barreiras em 1962, na antiga pista do Estádio de Alvalade em plena Crise Académica, havia ainda de perdurar equilibradíssimo em Belém.









