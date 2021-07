O tempo quente predispõe à languidez do corpo, à sesta, aos banhos de mar e à organização de listas tolas na imprensa: os melhores vestidos para levar para a praia, as melhores maneiras de perder a barriga, os melhores cocktails, os sunset mais divertidos, as praias mais escondidas ou ‘As canções mais alegres do Mundo; 20 faixas para curar a má disposição’, esta última da responsabilidade, há dias, do jornal ‘The Guardian’.

Em tempos aziagos, de que não vamos falar, um verdadeiro serviço público.