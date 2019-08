Bolsonaro de sunga

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O advogado Ricardo Salles não anda de trotineta. É um filho da nova direita brasileira, escolhido com a clarividência dos cegos para a pasta do Meio Ambiente. Foi ele que reclamou "soluções capitalistas" para a maior floresta do Mundo e criticou as unidades de conservação, pois "vedaram o acesso de brasileiros a uma grande porção do território nacional".Depois dos relatórios desastrosos sobre a desflorestaç... < br />