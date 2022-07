Anthony Brown é um autor e ilustrador de livros infantis inglês, entre eles ‘As Preocupações do Billy’, a propósito daquilo que ensombra a vida de todos, no caso até do pequeno protagonista que recupera para a sua almofada a tradição das ‘muñecas quitapenas’, uns amuletos coloridos populares na América Central, oriundos da Guatemala, cujo nome mostra porque é que o castelhano é melhor para enfatizar certas coisas – ‘quitapenas’ (espécie de removedor de tristezas, em tradução livre).









