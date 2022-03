Caça aos gatos

Depois dos artistas, músicos e dos desportistas, a caça às bruxas chegou aos gatos russos, agora impedidos de participarem em competições pela própria Federação Felina Internacional (!), em resposta à guerra imposta por Putin à Ucrânia. As notícias a esse propósito não são específicas, se a proibição abrange só a raça autóctone, a do bichano cinzento de olho claro, ou todo e qualquer gato nascido no maior país do Mundo, das raças mais triviais aos Persas, que - observamos - passaram incólumes pelas sanções impostas ao Irão.