Emma Watson foi atacada depois de ter republicado no Instagram a frase "A Solidariedade é um Verbo", conjuntamente com a fotografia de uma manifestação pró-palestiniana. É a atriz que se tornou famosa pelo papel de Hermione na adaptação cinematográfica de ‘Harry Potter’, os livros infantojuvenis da escritora inglesa que em 2020 foi ‘cancelada’ (ou seja, eufemisticamente assassinada por delito de opinião) por ter zombado no Twitter, agora X, com uma definição de ‘mulher’ feita pelo novo politicamente correto – "pessoas que menstruam".









Ver comentários