Massa, pasta, cheta, chavo, pilim, prata, carcanhol, caroço, bago ou milho devem ser para muitos derivações do mesmo palavrão. Isto vem a propósito da rejeição na Assembleia da República, ironicamente pouco antes do Natal, do projeto da Iniciativa Liberal que recomendava ao Governo que desse a devida atenção à literacia financeira na escola.









