Cavaco ‘atirou-se à Soares’ a António Costa

Não as podendo ver de pé, vestidas e calçadas, as vinganças são como as bruxas: não acreditamos nelas, ‘pero que las hay, las hay’. Só quem não viveu as maiorias absolutas dos anos 90, não sabe que as forças de bloqueio têm rosto. Nessa altura, entrou igualmente para o léxico da política à portuguesa o célebre “deixem-nos trabalhar”, também da autoria do então primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, na sua segunda maioria absoluta, a braços com polémicas várias e uma prática governativa em erosão acelerada.









