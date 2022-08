Bonnie e Clyde conheceram-se no estado norte-americano do Texas durante a Grande Depressão e ao longo de dois anos de intensa atividade criminosa conquistaram os pobres oprimidos que acompanhavam, manchete após manchete, a cruzada daqueles ladrões homicidas como se esta tivesse propósitos políticos. O casal de namorados visto como em Shakespeare contra o terrível Estado opressor e os ricos como na luta de classes - e no fundo nada de novo, mas foi preciso o filme de Arthur Penn, em 1967, com Faye Dunaway e Warren Beatty impecavelmente vestidos, para perpetuar os nomes do par que doutro modo não teria sido mais do que de bandalhos, já esquecidos, nos ‘fait-divers’ de que a história é feita.









Ver comentários