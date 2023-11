No ano passado fiz a cobertura da morte de uma mulher que tinha sido espancada na rua. Saí novamente em reportagem para o funeral dela - o assassinato provocou uma forte comoção social. A mulher de 22 anos tinha sido vítima de brutalidade policial por não cobrir bem a cabeça. Passado um ano sobre a sua morte, o pai dela foi detido quando saía de casa em Saqez, no Curdistão e eu fui, entretanto, condenada por colaboração com os Estados Unidos, por conspiração contra a segurança do país e propaganda contra a República Islâmica.









Ver comentários