Ricardo Araújo Pereira tem a importância social que tinha Marcelo Rebelo de Sousa nos tempos áureos do comentário televisivo - no sentido em que com uma simples frase pode condicionar a opinião pública, fazer e desfazer políticos. No caso do humorista, é mais desfazer políticos à gargalhada e, na realidade, nada acaba por ser mais triste do que nos rirmos com gosto de quem se propõe ir a eleições para nos governar, seja nestas ou noutras.









Ver comentários