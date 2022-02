Brenda Spencer tinha 16 anos quando matou duas pessoas e feriu outras nove na escola primária em frente à casa onde vivia, simplesmente porque não gostava das segundas-feiras, conforme explicou à polícia. A primeira assassina em série numa escola americana inspirou Bob Geldof, ainda nos The Boomtown Rats, a compor a música que no refrão repetia "I don’t like Mondays (tell me why)" – eu não gosto das segundas-feiras (diz-me porquê) - e, apesar da inúmera literatura sobre o caso, a vida e o comportamento da adolescente, dificilmente alguma vez será inteiramente explicada a razão por que ela entrou na escola primária em frente à sua casa.