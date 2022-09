Digamos que a questão de género é menos do que um suspiro naquilo que se refere a Giorgia Meloni no Governo italiano. A vitória da líder da extrema-direita, líder do partido fascista Irmãos de Itália, não foi exatamente estrondosa. A Itália não é dada a maiorias expressivas, seja para que lado for - a vitória resulta antes do acordo pré-eleitoral com o partido de Berlusconi (agora versão Homem Lata, do Oz) e do de Matteo Salvini -, e sobretudo do facto de que, nem perante a ameaça, os italianos desataram a correr para as urnas.









