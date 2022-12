Farah Diba, a mulher do último Xá do Irão, foi sinónimo de futilidade naquela sociedade então pró-ocidental, naquele mundo bipolar da Guerra Fria.



A revolução islâmica foi depois saudada por muitos dos arrependidos, quando o véu do fundamentalismo islâmico caiu sem apelo.



Quem acha que o Irão é atualmente uma sociedade de brutos engana-se, assim prova a multidão de homens que se juntaram aos protestos femininos por causa do assassinato de Mahsa Amini, mas também o cinema e a literatura que se faz no Irão de hoje em dia.









Ver comentários