No ano passado residiam no distrito de Lisboa 2 275 591 pessoas - pouco mais do aquelas que deram a vitória a Lula da Silva. No Brasil, a fratura não é só grande como está absolutamente exposta.



Enquanto escrevo, a meio da tarde de ontem, ainda nem um pio de Jair Bolsonaro. Muitos têm previsto a réplica da marcha sobre o Capitólio, mas pior do que um ensaio à Trump é a herança que o capitão deixa: um país dividido, armado, que é uma ameaça ao próprio Lula, a ver pelo homicídio, há dias, de um autarca do PT.









