Imaginamos Boris Johnson, algures de férias, com o instrumento da danação fabricado em madeira que se vende entre cestos de palha e bancos de madeira nos mercados de Portugal, depois de sabermos que foi essa a primeira compra do euro milionário inglês Lee Kuchczynski. Pelos vistos, mesmo em terra de majestades são populares para coçar as costas.









Ver comentários