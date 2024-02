Há 35 anos que os polícias andam a dizer que ganham pouco. Foi em 1989 que o Corpo de Intervenção da PSP investiu contra policias de braço dado, que se manifestavam no Terreiro do Paço pela liberdade sindical. Essa ocasião, que acabou reprimida com bastonadas e jatos de água, por ordem do governo de Cavaco Silva, ficou conhecida por ‘Secos e Molhados’ - e é uma das páginas mais tristes da luta laboral no país.









