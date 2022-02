Entre o tempo em que no fim da fornada de pão saíam pintainhos, com um milho a fazer de olho, e aquele em que se copiaram receitas para o forno elétrico, durante a pandemia, todos juntos no infortúnio como nas redes sociais, vai uma autoestrada de futuros, e no fim morreu René Robert depois de cair no passeio, não muito longe de casa, entre um oculista e uma loja de vinhos, escreveram os jornais.