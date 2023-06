Provavelmente desde a década de 80 que a multiplicação de políticas antagónicas para a educação em Portugal (e a crise que congelou as carreiras) fez com que chegássemos a 2023 com os professores afogados em papelada e fartos, e com razão. Não é fácil ensinar em Portugal. Posto isto e como dizíamos, chegados a 2023 temos a defesa legítima dos direitos dos trabalhadores (porque é disso que se trata) infiltrada pelo populismo e por que não dizer - e sem qualquer problema - pela falta de educação e, mais grave, por racistas.









